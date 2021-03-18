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В Электростали у местной жительницы на днях родился десятый ребёнок. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Как сообщается, у женщины родился мальчик, вес которого составляет 4 890 граммов, рос – 58 сантиментов. Всех детей, как указывается, многодетная мать родила именно в Электростальской ЦГБ. В настоящее время мать с ребёнком готовятся к выписке.

Согласно заявлению заведующей акушерским отделением больницы Ольги Куприяновой, они стараются обеспечить для мам и детей безопасность и комфорт. У них работают опытные врачи, в отделении имеется современное оборудование. Также есть отделение, предназначенное для выхаживания детей. Как отметила Куприянова, приятно, когда их старания не остаются незамеченными, и люди к ним возвращаются. Также она сообщила, что многодетная мать в будущем тоже хочет снова вернуться.

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