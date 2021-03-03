«Зефирный тест», разработанный специально для каракатиц, продемонстрировал, что головоногие способны мыслить примерно на уровне ребенка. Провели этот эксперимент ученые из Соединенных Штатов и Великобритании.

Суть «зефирного теста» состоит в том, чтобы оценить способность испытуемого (изначально он создавался для детей) отказаться от сиюминутного удовольствия в пользу гораздо более высокой награды. Меняя вознаграждение, этот тест можно адаптировать для любых живых существ на планете. Так, успешно его прошли новокаледонские вороны, обезьяны и собаки.

Используя в качестве вознаграждения крабовое мясо и креветок, ученые протестировали и головоногих моллюсков. Оказалось, что они также имеют зачатки разума. Зная о том, что на ужин им будет выдана порция вкуснейших креветок, каракатицы не захотели брать крабовое мясо, что указывает на наличие самоконтроля. Время ожидания лучшей награды составило около 150 секунд. Этот результат находится на одном уровне с воронами и приматами.