Автопроизводитель Dodge разработал новейшую противоугонную систему, которая, по словам создателей, будет эффективным «вторым рубежом обороны». То есть, сработает в том случае, если злоумышленнику удастся обойти все остальные защиты. Сообщается, что новая противоугонка будет установлена на купе Challenger SRT и седан Dodge Charger SRT.

Производители сообщают, что это будет электронная система, которая при взломе сигнализации и обходе механических блокираторов не даст преступнику запустить мотор выше холостого хода. У автомобилей Dodge в таком режиме частота вращения не превышает 675 оборотов в минуту. То есть, мощность мотора не превысит 3 л.с.

Благодаря такому подходу автомобиль будет не столько ехать, сколько «ползти» по трассе, что сделает его объектом интереса со стороны правоохранителей. Кроме того, угонщику просто не удастся уехать с места преступления на такой скорости.

Компания сообщает, что предусмотрела двойное шифрование для своей новой защиты, но не исключает, что опытные умельцы обойти его все же сумеют. Однако те, кто не занимается угонами авто профессионально, с этой противоугонкой точно не совладают.