Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автопроизводитель Dodge разработал новейшую противоугонную систему, которая, по словам создателей, будет эффективным «вторым рубежом обороны». То есть, сработает в том случае, если злоумышленнику удастся обойти все остальные защиты. Сообщается, что новая противоугонка будет установлена на купе Challenger SRT и седан Dodge Charger SRT.

Производители сообщают, что это будет электронная система, которая при взломе сигнализации и обходе механических блокираторов не даст преступнику запустить мотор выше холостого хода. У автомобилей Dodge в таком режиме частота вращения не превышает 675 оборотов в минуту. То есть, мощность мотора не превысит 3 л.с.

Благодаря такому подходу автомобиль будет не столько ехать, сколько «ползти» по трассе, что сделает его объектом интереса со стороны правоохранителей. Кроме того, угонщику просто не удастся уехать с места преступления на такой скорости.

Компания сообщает, что предусмотрела двойное шифрование для своей новой защиты, но не исключает, что опытные умельцы обойти его все же сумеют. Однако те, кто не занимается угонами авто профессионально, с этой противоугонкой точно не совладают.

Вам может понравиться

В России возник “парадокс наличных” – граждане страны складируют бумажные деньги

В России, по заявлению Центробанка, возник «парадокс наличных». Он заключается в том, что при стремительном переходе жителей страны и представителей бизнеса на безналичные расчеты, так же активно увеличивается и количество

Японские пользователи назвали фото с Путиным из тайги демонстрацией хорошей формы

Японское издание Hiroshi Maetani анализирует видеозапись, сделанную на отдыхе российского президента Владимира Путина в тайге и пытается разгадать какой-то тайный смысл этой поездки. Заинтересовала запись, на которой лидер РФ управляет

Байдена оградили от представителей СМИ после его странного вопроса

Во время пресс-конференции американский президент Джо Байден вновь продемонстрировал признаки неадекватного поведения, из-за чего пришлось срочно завершить мероприятие, сообщают пользователи социальных сетей. Они также активно выкладывают видео очередного инцидента. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 марта – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 марта – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 25 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 25 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 25 марта – пасмурно, до 2 °C |