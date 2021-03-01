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Неравнодушная жительница Тюмени сняла квартиру для женщины-инвалида, которая почти три года прожила в надстройке над гаражом из пластика. Проверку обстоятельств, которые довели пенсионерку до такой жизни поручил организовать прокурор региона Владимир Московских.

Сама женщина утверждает, что планирует задержаться на съемной квартире не более месяца. Этого срока ей должно хватить, чтобы разобраться, по какой причине была арестована ее пенсионная карта. Пенсионерка намеревается встретиться с приставами, чтобы вернуть незаконно приостановленные пенсионные выплаты.

В судьбе женщины принимают участие неравнодушные жительницы Тюмени. Они собирают для нее деньги, которые должны помочь вернуться к нормальной жизни.

Ранее 60-летняя инвалид сообщала, что потеряла собственное жилье из-за мошенничества. Кроме того, на ее утерянный паспорт неизвестные набрали кредитов, из-за чего и была арестована пенсионная карта. Хижину на гараже для нее соорудил знакомый, который вместе с друзьями помогает пенсионерке продуктами и деньгами.

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