Анкара в очередной раз загубила на корню важную операцию сирийского правительства, которую оно проводит при поддержке российских войск. Главной ее целью был вывод гражданского населения из тех районов провинции Идлиб, в которых сосредоточены силы террористов.

Для этой цели официальный Дамаск открыл пункты пропуска неподалеку от населенных пунктов Мизнас, Серакаб и Або-Азейдин, чтобы все желающие могли покинуть захваченную террористами провинцию по безопасному гуманитарному коридору. Однако сделать это снова помешала Турция.

Официальная Анкара заявила, что разрешение на выход беженцев из Идлиба не дает гражданская администрация провинции. На деле эта сомнительная организация представляет собой так называемое «Правительство спасения», которое контролируется запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Турецкие власти не поясняют, с какой стати вывод гражданского населения должен согласовываться с террористами. Хотя и так понятно, что именно Анкара контролирует эту группировку и преследует исключительно собственные интересы, удерживая мирных жителей в качестве заложников.