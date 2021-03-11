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5 марта сирийское новостное агентство ANHA сообщило об артиллерийской атаке на российских военных в районе города Айн-Исса. Сейчас эта информация появилась в более подробном изложении и в русскоязычных источниках.

Так, портал Avia.Pro сообщает, что изначально турецкая артиллерия и ракетные установки наносили удары по сирийским поселениям неподалеку от населенного пункта Аль-Шахба. После этого они сменили направление удара и провели атаку по районам, в которых дислоцируются российские войска. О погибших и раненых в результате этого обстрела не сообщалось.

Подобные обстрелы продолжаются на протяжении последних трех месяцев. Особое внимание протурецких боевиков привлекает именно город Айн-Исса, вокруг которого сейчас расположились российские военнослужащие. Населенный пункт имеет для Турции стратегическое значение, поэтому она беспрестанно отправляет подчиненные Анкаре вооруженные формирования для все новых и новых попыток захвата города.

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