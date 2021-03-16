Россия, Иран и Китай усилили свои позиции в Кавказском регионе, поэтому Вашингтону нужно оперативно вмешаться в ситуацию, которая сложилась здесь после войны в Карабахе, заявил американский дипломат Джордж Кент. Он отметил, что без стратегической поддержки Соединенных Штатов обеспечить «безопасность и мир» на Кавказе никак не получится.

Поддержал его мнение и еще один дипломат Роберт Секута, присутствующий на встрече в Каспийском политическом центре. Он заявил, что США давно беспокоит присутствие России на Кавказе, где она проводит миротворческую операцию в Карабахе, а также развивает свою военную базу в Армении.

В прошлом году американское издание The National Interest написало, что Соединенные Штаты допустили одну важную ошибку, которая негативно сказалась на стремлении удерживать главенствующую позицию на Кавказе. Ее разведывательные структуры даже и представить не могли, что Россия введет миротворческий контингент в Нагорный Карабах.