читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия, Иран и Китай усилили свои позиции в Кавказском регионе, поэтому Вашингтону нужно оперативно вмешаться в ситуацию, которая сложилась здесь после войны в Карабахе, заявил американский дипломат Джордж Кент. Он отметил, что без стратегической поддержки Соединенных Штатов обеспечить «безопасность и мир» на Кавказе никак не получится.

Поддержал его мнение и еще один дипломат Роберт Секута, присутствующий на встрече в Каспийском политическом центре. Он заявил, что США давно беспокоит присутствие России на Кавказе, где она проводит миротворческую операцию в Карабахе, а также развивает свою военную базу в Армении.

В прошлом году американское издание The National Interest написало, что Соединенные Штаты допустили одну важную ошибку, которая негативно сказалась на стремлении удерживать главенствующую позицию на Кавказе. Ее разведывательные структуры даже и представить не могли, что Россия введет миротворческий контингент в Нагорный Карабах.

Вам может понравиться

Виталий Баласанян: Нагорный Карабах сохранит свои Вооруженные силы

Нагорный Карабах не будет расформировывать свою армию, заявил секретарь Совета безопасности НКР Виталий Баласанян. Он также отметил, что республика никогда не будет считать себя частью Азербайджана, как бы этого не

Мэрия Оренбурга прокомментировала видеозапись с коммунальщиками, сидящими в ковше трактора

В администрации Оренбурга дали комментарий недавно появившейся в Сети видеозаписи, на которой работники коммунальной службы из ковша трактора посыпают песком дорогу. Так, недавно в Сети был опубликован видеоролик, на котором
  • Анна
  • 15.03.2021
  • читать 1 минуту

Возле российских городов-миллионников снова подорожали земельные участки

Вблизи всех российских городов-миллионников наблюдается стремительный рост цен на земельные участки, сообщает портал «Мир квартир». По представленной ним информации можно легко увидеть, в каких регионах наделы пользуются наибольшим спросом. Так,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |