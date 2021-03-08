Процессоры AMD Ryzen изменят ситуацию на мировом рынке, который сейчас изнывает от недостатка полупроводников. Они составят конкуренцию продукции компании Intel, причем не только по техническим характеристикам, но и по цене. Которая, по информации издания HotHardware, сейчас демонстрирует тенденцию к снижению.

Так, модель процессора Ryzen 7 5800X производитель рекомендует продавать по 449 долларов. Однако в течение длительного времени цена была примерно на 100 долларов выше из-за нехватки чипом. Сейчас, когда поставки более или менее налажены, она начинает медленно, но уверенно приближаться к рекомендованным значениям.

Ожидается, что всеобщая тенденция затронет и Россию, где заявленная производителем официальная цена должна составлять 40,9 тысячи рублей. Но совсем недавно поиски процессоров по такой цене стабильно заканчивались неудачами. Вполне вероятно, что сейчас все изменится в лучшую сторону.