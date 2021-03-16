Регулярным войскам России потребуется всего 14 часов, чтобы оказаться на демаркационной линии в Донбассе, поэтому защитникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР нужно продержаться под напором ВСУ только это время, сообщает бывший украинский парламентарий Олег Царев.

При этом он заявляет, что вмешательство РФ в боевой конфликт на Донбассе может создать ей серьезные проблемы. Так, и Украина, и Запад будут обвинять Москву в агрессии и требовать введения новых санкций.

По мнению Царева, это отлично понимает и Киев, который специально имитирует бурную деятельность в Донбассе, чтобы вынудить Россию вступиться за жителей непризнанных республик и обрушить на нее гнев своих западных покровителей.

Царев напомнил, что нечто подобное было и в 2014 году после приезда на Украину главы ЦРУ. Пятый президент Петр Порошенко сперва сомневался, стоит ли начинать боевые действия, но потом все же объявил «Антитеррористическую» операцию.