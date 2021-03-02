В Сети появилась видеозапись с тренировки по фигурному катанию, на которой тренер хватает одну из девочек за шкирку и швыряет на лед. Съемку вела одна из родительниц, которая посетила занятие вместе со своей дочерью.

После распространения записи родители выяснили у детей, что тренер постоянно ведет себя таким образом. Она не только бросает детей, но еще и активно применяет в общении с ними ненормативную лексику. Также одной из девочек в порыве гнева она расцарапала все лицо. После того инцидента женщина отделалась выговором и продолжила грубо обращаться с воспитанницами.

Родители обратились в ДЮСШ с требованием уволить тренера, однако руководство не пошло на этот шаг. Его представители лишь пообещали внимательно следить за каждым занятием, а женщине объявили еще один выговор.

По словам некоторых родителей, они не намерены соглашаться с подобным решением. Они уверены, что за такое обращение с детьми тренер должна быть уволена.