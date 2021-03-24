Уличные детские площадки – отличные локации для отдыха и спорта, стимулирующие малышей больше времени находится на открытом воздухе, совершать двигательную активность. Чтобы они были безопасны, необходимо соблюдать массу требований по обустройству. Одно из них – внимательный выбор покрытий. Последние должны быть одновременно прочными, красивыми, безопасными, стойкими к быстрому изнашиванию. Лучшие характеристики демонстрируют материалы из резиновых гранул, смешанных со специальными смолами.

Требования к покрытиям для детских игровых зон

Традиционно площадки для детей обустраиваются в парках, возле крупных развлекательных и торговых объектов, во дворах многоэтажек. Независимо от места размещения, требования к ним предъявляются одинаковые. Они заключаются в:



экологической безопасности состава;



ярком, привлекающем внимание дизайне;



способности быстро поглощать и отводить влагу;



обладании противоскользящим и амортизационным свойствами;



стойкости к химическим, механическим, климатическим нагрузкам.

Есть и дополнительные требования. Это удобоукладываемость, ремонтопригодность, доступная стоимость, универсальность. Раньше детские площадки асфальтировались, покрывались специальной крошкой. Сегодня такие методы неактуальны.

Резиновые покрытия: виды, состав, особенности

Приобрести резиновые покрытия для детской площадки можно с доставкой, обратившись в компанию «Rubber Step». В ее каталоге представлено несколько видов таких материалов. Для жесткого основания из бетона или асфальта лучше предпочесть бесшовное покрытие. Оно позволяет избежать образования стыков. Его можно накладывать узорами, создавая уникальные дизайнерские проекты.

Плитка укладывается как на утрамбованный грунт, так и на твердые стяжки. При ее применении есть возможность комбинировать цвета. Основное преимущество материала – простота и экономичность ремонта. При повреждении отдельных сегментов не придется разбирать все покрытие. Рулонные изделия больше подходят для жестких поверхностей. Высокая скорость монтажа – их важное достоинство.

Различаются материалы данной группы и толщиной. Последняя подбирается в соответствии с предстоящими нагрузками, типа основания и других факторов.

Качественные покрытия получают из первичного сырья. Они полностью безопасны с экологической стороны, не выделяют вредных веществ даже при сильном нагревании на солнце.

Подготовлено по материалам https://rubber-step.ru/