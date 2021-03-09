В краевой клинической больнице в Красноярске провели уникальную для региона хирургическую операцию. Одной из пациенток, которая на протяжении 10 лет страдала от сильных болей, пересадили печень и правое предсердие.

Болевые ощущения появились у женщины еще в 2010 году. Сперва она попыталась справиться с проблемой самостоятельно, но обезболивающие препараты не давали никакого эффекта. Именно поэтому пациентка обратилась к медикам.

Врачи диагностировали у нее паразитарное заболевание – рост альвеококкозного узла. Оно очень часто развивается без каких-либо симптомов, однако при этом оказывает негативное воздействие на все внутренние органы. Причем структура некоторых из них изменяется до неузнаваемости, что приводит к полному прекращению целевых функций.

Врачи пытались вылечить женщину, однако из-за запущенного состояния организма пришлось делать пересадку печени вместе с предсердием. Операция прошла успешно, однако медики предсказывают пациентке длительные реабилитационные процедуры.