Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В краевой клинической больнице в Красноярске провели уникальную для региона хирургическую операцию. Одной из пациенток, которая на протяжении 10 лет страдала от сильных болей, пересадили печень и правое предсердие.

Болевые ощущения появились у женщины еще в 2010 году. Сперва она попыталась справиться с проблемой самостоятельно, но обезболивающие препараты не давали никакого эффекта. Именно поэтому пациентка обратилась к медикам.

Врачи диагностировали у нее паразитарное заболевание – рост альвеококкозного узла. Оно очень часто развивается без каких-либо симптомов, однако при этом оказывает негативное воздействие на все внутренние органы. Причем структура некоторых из них изменяется до неузнаваемости, что приводит к полному прекращению целевых функций.

Врачи пытались вылечить женщину, однако из-за запущенного состояния организма пришлось делать пересадку печени вместе с предсердием. Операция прошла успешно, однако медики предсказывают пациентке длительные реабилитационные процедуры.

Вам может понравиться

Что не так с этой страной: Одна неделя из жизни “гибнущей” России

«Прогрессивный запад» и столь же «прогрессивные оппозиционеры» более чем уверены, что Россия гибнет. Без единого шанса на спасение. Полностью соглашаясь с ними где-то очень далеко в душе, Телеграм-канал «Орда» публикует

США готовят к испытаниям лазерные пушки для истребителей ВВС

Летом 2021 года в США начнутся полномасштабные испытания лазерного оружия, предназначенного для установки на истребители. Оно разработано в рамках программы SHIELD специально для защиты боевых самолетов от атак потенциального противника.

Военный эксперт Андрей Коц перечислил признаки скорого наступления ВСУ на Донбасс

Киев намеревается урегулировать конфликт на Донбассе с применением силовых методов, уверен военный обозреватель Андрей Коц. Он заявляет, что усиление активности ВСУ на линии разграничения – это не просто провокации, а
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |