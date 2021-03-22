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45-й президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году набрал 75 миллионов голосов на выборах и одержал победу. Также на подкасте The Truth with Lisa Boothe он отметил, что в этот раз за него отдали свои голоса даже больше американцев, чем в 2016 году.

«У нас были прекрасные выборы, и мы выиграли… Как вы знаете, мы выиграли на первых (выборах в 2016 году), но мы справились лучше на вторых», – в очередной раз заявил Трамп.

Ранее на съезде консерваторов экс-президент сообщил о своем намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. До этого он осудил штурм Капитолия, который повлек за собой человеческие жертвы и признал свое поражение на выборах 2020 года.

Напомним также, что за свои высказывания и подстрекательство к протестам Трампа забанили социальные сети Twitter и Facebook, а также видеохостинг YouTube.

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