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Возвращение Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату сделает их зависимыми от России в области энергетики, заявил Дональд Трамп на конференции CPAC. Бывший президент США, впервые после инаугурации Джо Байдена появившийся на широкой публике, отметил, что соглашение существенно ограничивает американские возможности.

Трамп также заявил, что за годы президентства ему удалось сделать Соединенные Штаты «сверхдержавой» в энергетической сфере и обойти таких сильных конкурентов, как Саудовская Аравия и Россия.

По мнению Трампа, соглашение по климату ограничивает выбросы в атмосферу для США, но разрешает их для Индии, КНР и России. Поэтому Соединенные Штаты вновь попадают в зависимости от импортируемой нефти. В подтверждение своих слов экс-президент заявил, что цены на бензин в Америке выросли уже на 30 процентов и это еще не предел.

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