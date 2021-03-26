Дональд Трамп, экс-лидер США, уверен, что переговоры между Вашингтоном и Пекином, прошедшие на Аляске, оказались унизительными для американской стороны.

Согласно словам представителей прессы, в рамках проведенной встречи Китай намекнул Соединенным Штатам на наличие у них значительных проблем с расизмом. Трамп, комментируя данную информацию, заявил, что при нем таких оскорблений бы не было, так как в этом случае американская делегация сразу бы покинула встречу. Он добавил, что это унижение для всего государства.

Бывший американский лидер отметил, что в этом случае сразу же увеличил бы торговые пошлины в два раза. В СМИ напоминают, что переговоры между США и КНР состоялась 19 марта в городе Анкоридж.