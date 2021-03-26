Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дональд Трамп, экс-лидер США, уверен, что переговоры между Вашингтоном и Пекином, прошедшие на Аляске, оказались унизительными для американской стороны.

Согласно словам представителей прессы, в рамках проведенной встречи Китай намекнул Соединенным Штатам на наличие у них значительных проблем с расизмом. Трамп, комментируя данную информацию, заявил, что при нем таких оскорблений бы не было, так как в этом случае американская делегация сразу бы покинула встречу. Он добавил, что это унижение для всего государства.

Бывший американский лидер отметил, что в этом случае сразу же увеличил бы торговые пошлины в два раза. В СМИ напоминают, что переговоры между США и КНР состоялась 19 марта в городе Анкоридж.

Вам может понравиться

Курс биткоина обновил свой минимум с 8 марта

Стоимость биткоина менее чем за две недели упала на 10 тысяч долларов. Как сообщается, 8 марта биткоин установил свой исторический максимум – его стоимость составила выше 61,8 тысячи долларов. С
  • Анна
  • 25.03.2021
  • читать 1 минуту

За пять лет Росгвардия обеспечила безопасность более миллиона массовых мероприятий

Виктор Золотов, командующий Росгвардией, отметил, что силы ведомства за последние 5 лет помогли с обеспечением безопасности свыше одного миллиона общественных мероприятий. Данное заявление было сделано в рамках заседания, прошедшего в

Бывший глава СБУ Смешко предупредил ВСУ о последствиях атаки на Донбасс

Игорь Смешко, бывший руководитель СБУ, считает, что если украинские вооруженные силы начнут полномасштабное наступление на Донбасс, то их ждут серьезные последствия. Согласно его словам, РФ продолжает усиливать свое военное присутствие
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |