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Объединение России и Китая для строительства совместной лунной станции представляет для США серьезную опасность. Поэтому им придется чем-то жертвовать, чтобы не допустить углубления сотрудничества между основными своими конкурентами. Издание The Washington Post предлагает американскому руководству «отдать» РФ Украину.

Авторы публикации написали, что ось Москва-Пекин-Тегеран может создать Соединенным Штатам серьезные проблемы. Так, Китай будет заниматься государствами Южно-Китайского моря, которые пытаются перехватить у него превосходство в регионе, а также Тайванем.

Иран, который эксперты называют «марионеткой», активно возьмется за Персидский залив и Тель-Авив. Россия же будет постоянно наводить страх на союзников США, расположившихся у самых ее рубежей.

По словам авторов статьи, можно попытаться использовать против России силовые методы, вот только они вряд ли приведут к позитивным результатам. Единственным разумным способом является передача РФ Украины и всех связанных с нею проблем, а также вывод натовских подразделений с территории Прибалтики.

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