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Соединенные Штаты собирают союзников для борьбы с Россией по всему белу свету. Сейчас они добрались и до Центральной Азии, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal. Так, сейчас в планах Вашингтона появилось налаживание отношений с Казахстаном.

Это государство в течение многих лет Россия считала своим союзником, однако сейчас на него обратил внимание и Вашингтон. Вполне вероятно, что США попытаются склонить официальный Нур-Султан на свою сторону. По мнению экспертов, это будет не так сложно, как может показаться, так как уже сейчас Казахстан не особо прислушивается к Китаю и России во внешней и внутренней политике. Сотрудничество с Соединенными Штатами может стать для него весьма выгодным решением.

Практически то же самое можно сказать и об Узбекистане и Армении. Последняя даже после войны в Карабахе не может определиться с выбором стороны, поэтому главной задачей США сейчас является проведение переговоров со всеми тремя потенциальными «партнерами».

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