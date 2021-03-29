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Политические скандалы, в которых все чаще участвует Евросоюз, а также падение экономики ЕС не позволяют ему «тягаться» с Китаем, пишет издание The Spectator. Автор публикации профессор Джон Кейгер заявляет, что Европа стала чересчур многословной, но “ее мышцы настолько дряблые”, что слова уже не способны спасти ситуацию.

По мнению эксперта, решения лидеров стран Евросоюза делают его с каждым разом все слабее. При этом можно было бы свалить все проблемы в экономике на пандемию коронавируса, однако возникли они еще до того, как весь мир был вынужден спрятаться от смертоносного патогена.

Автор пишет также, что Китай поймал Евросоюз на блефе, который только подчеркивает не слишком почетный статус «военного червя». Пекин, который ввел ответные санкции против Европы, заявляет, что подобное ее состояние совсем скоро вынудит страны ЕС унижаться, чтобы выровнять ситуацию.

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