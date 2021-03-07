Ученые Принстонского университета создали компьютерную модель вооруженного столкновения между Соединенными Штатами и Россией и подсчитали возможное количество жертв. Выяснилось, что если обе стороны конфликта задействуют ядерное оружие, то уже в первые часы погибнет 90 миллионов человек.

Ядерное вооружение сотрет с лица земли ключевые военные объекты обоих государств, а также уничтожит немалую часть гражданского населения, заявляют ученые. Они отмечают, что если Россия и США все же решат воздержаться от использования своего ядерного арсенала, жертвы все равно будут огромными.

Эксперты издания The National Interest также упоминают высказывание Чарльза Ричарда, возглавляющего стратегическое командование Соединенных Штатов. Он говорил о примерно таком же количестве погибших в случае начала конфликта между США и Китаем.