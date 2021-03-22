Отчаянные попытки Соединенных Штатов ограничить продажу Россией зенитно-ракетных комплексов С-400 пока продолжают заканчиваться крахом. Уникальные ЗРК, которые способны успешно поражать баллистические ракеты, самолеты, беспилотные аппараты и даже наземные объекты, по-прежнему привлекают внимание военных ведомств других стран, сообщает американское издание The National Interest.

Так, контракт на поставку этих комплексов на сумму в пять миллиардов долларов уже заключила Индия. Следом за ней выразила готовность купить С-400 «Триумф» и Саудовская Аравия. Эти страны не особо опасаются санкционных мер, которые США вводит по всему миру, так как банально не знают других способов борьбы с конкурентами.

Автор публикации напоминает о том, что даже Турция, которая входит в НАТО, намеревается продолжить сотрудничество с Россией в сфере приобретения ЗРК С-400. Причем даже после того, как Вашингтон ввел против нее санкции и исключил из программы F-35, передав предназначенные для Анкары самолеты Греции.