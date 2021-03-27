Журналисты американского издания The National Interest назвали самолет B-2 Spirit «королем неба» среди все бомбардировщиков мира. Они отметили, что по техническим параметрам этой воздушной машине нет равных.

Бомбардировщик, который первый свой полет совершил в далеком 1989 году, назван экономичным и очень грамотно спроектированным. В процессе его создания конструкторы использовали стелс-технологии, благодаря которым самолет способен проникать на территорию противника незамеченным.

Авторы также отметили, что бомбардировщик способен находиться в воздухе более 40 часов и выполнять продолжительные боевые миссии. Он был задействован еще при нанесении бомбовых ударов по Сербии, а также активно использовался в Ираке, Афганистане и Ливии.

В ходе боевых операций, пишут авторы статьи, B-2 Spirit всегда оказывается в авангарде американской авиации и наносит первые удары по противнику. Поэтому пилоты этих самолетов всегда находятся в готовности применить имеющееся на борту оружие.