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В американском издании The Maritime Executive отмечают, что военные учения российских ВМС в акватории Средиземного моря значительно осложнили жизнь израильским вооруженным силам. Перевод статьи опубликован «ПолитРоссией».

Согласно словам авторов материала, Россия собирается сместить Соединенные Штаты и НАТО с лидирующих позиций на море. Она активно готовит свой флот к противостоянию с технологически продвинутым противником, поэтому усиливает свое присутствие в Средиземном и Черном морях, а также в Арктическом регионе. Сильнее всего этим фактом недоволен Израиль.

Эксперты отмечают, что израильские ВМС долгое время являлись одной из основных сил в средиземноморье. Ее корабли не сталкивались ни с какими трудностями во время плаванья по данному морю даже в рамках военных конфликтов. Однако российские военные судна теперь могут помешать им в выполнении секретных операций на воде.

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