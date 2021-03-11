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Соединенные Штаты разработали ядерный бронепоезд для Военно-морских сил, рассказывают авторы новой публикации в журнале The Drive. Они отмечают, что состав надежно защищен от любых атак.

Каждый вагон покрыт слоем брони, легко выдерживающей обстрелы из стрелкового оружия. В боковой части предусмотрены места для установки прожекторов. Кроме того, посередине вагонов имеются бойницы, сквозь которые вооруженная охрана бронепоезда может вести огонь в любом направлении.

Сообщается, что бронированные вагоны, длина которых составляет 33 метра, предназначены для транспортировки нового или отработанного ядерного топлива для атомных подводных лодок и кораблей авианосных групп. Вопреки традиции, их выкрасили не в привычный белый, а в синий цвет. Авторы публикации предполагают, что сделано это для того, чтобы не привлекать внимание экоактивистов. В последние годы они слишком уж решительно протестуют против подобных составов.

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