Несмотря на заметные успехи Японии в оборонительной сфере, она все же не в состоянии конкурировать с Россией. Поэтому если Токио надумает развязать войну за Курильские острова, РФ даже не понадобится ядерное оружие, чтобы одержать победу, уверены журналисты китайского портала Tencent.

По мнению авторов публикации, Япония проиграет России на земле, на воде и на суше. Российские танки и мощное артиллерийское вооружение существенно превосходит ту технику, которая имеется в распоряжении Токио. На море боевые корабли РФ, атомные подводные лодки и береговые комплексы быстро уничтожат японские суда.

То же самое произойдет и в воздухе, так как японские самолеты уступают российским истребителям и бомбардировщикам по всем параметрам.

Эксперты также уточняют, что все произойдет в кратчайшие сроки, если в конфликт не вмешаются США и другие страны НАТО. Но в такой ситуации РФ всегда успеет применить ядерное оружие, чтобы разделаться с превосходящими силами противника.