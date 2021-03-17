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Если украинские ВС очень быстро прорвутся к российским границам и отрежут самопровозглашенные республики Донбасса от РФ, для них все будет кончено, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на радио «Комсомольская правда». Он отметил, что этот сценарий можно назвать самым плохим для обеих республик.

Чтобы отрезать Донбасс, ВСУ необходимо действовать быстро. Буквально через несколько часов после начала наступательной операции им нужно захватить Донецк и Горловку, разгромить ополчение по всей линии фронта и выйти на окраину Луганска. За ним останется лишь дойти до границ с РФ, что не так уж сложно сделать.

По мнению Стрелкова, если ВС сумеет организовать такую операцию, то Россия просто не будет вмешиваться в конфликт.

«И здесь очень удобно завопить: посмотрите на этих донбасских бездельников, они себя сами не могут защитить. Зачем наши мальчики будут их защищать», — уверенно предположил эксперт.

Экс-министр ДНР ранее заявлял, что Киев может выбирать время наступления, а непризнанным республикам остается только ждать. Поэтому у ВСУ есть преимущество на случай полномасштабного конфликта.

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