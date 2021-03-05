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Стоматолог Мария Балакирева сообщила о способе, который позволит сэкономить на лечении зубов.

Согласно её словам, следует раз в полгода посещать стоматолога для выявления каких-либо проблем. Регулярное обследование позволит своевременно выявить начинающиеся болезни зубов и начать их лечение. Как отметила Балакирева, лечение стоит начинать сразу же, как проблема становится видна, и ни в коем случае её не запускать.

Кроме того, она предостерегла пациентов от поездок за стоматологическими услугами в Белоруссию. Согласно заявлению Балакиревой, в Белоруссии очень часто можно столкнуться с применением дешевых и некачественных материалов. Она также сообщила, что встречала людей, которые ставили на Украине виниры. Спустя какое-то время они темнели, из-за чего пациенты были вынуждены их менять. Однако за такую работу возьмётся не каждый специалист.

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