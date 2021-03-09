Портал столичного мэра и правительства опубликовал воспоминания столичных ЗАГСом о том, насколько популярным стало имя Юрий после полета в космос Гагарина. В 1961 году это имя получили 2,8 тысячи мальчиков, родившихся в Москве.

По словам представителей ЗАГСов, рост популярности стал заметным уже в первый месяц. Если в марте имя Юрий получили 150 младенцев, то в апреле, в месяц полета в космос первого человека, его выбрали для своих детей уже 306 семей.

Несмотря на такой всплеск, имя Юрий все же не сумело стать самым популярным в столице. Оно лишь поднялось в своеобразном рейтинге ЗАГСов с восьмой строчки на седьмую. Лидерство же на протяжении трех лет подряд с 1960 по 1962 удерживало имя Сергей.

В прошлом году ЗАГСы назвали наиболее популярными именами в столице Александра и Софию. Также они рассказали о необычных именах, таких как Стефан, Роберт, Златослава, Искра, Теодор, Мелания и прочих.