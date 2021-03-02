Разработка приложения Xbox Game Streaming для компьютеров под управлением ОС Windows 10 вышла на финишную прямую, сообщает компания Microsoft. Одна из главных его фишек заключается в том, что у пользователей появится возможность получить доступ к облачному сервису xCloud, который ранее был доступен лишь для владельцев игровых консолей.

Сразу же после завершения разработки начнется тестирование программы Xbox Game Streaming внутри десятой версии Windows. Пользователи, которые принимают участие в программе предварительных испытаний продуктов Microsoft, заявляют о том, что в настоящий момент возникают проблемы с трансляцией игры с приставки на ПК.

Разработчик уже принял это к сведению и сейчас пытается решить эту проблему. Известно также, что играть на компьютере непосредственно с сервера xCloud геймеры, не имеющие консолей, смогут в разрешении 1080 p.