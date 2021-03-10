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Актёр Станислав Садальский обвинил шоу «Маска», выходящее на НТВ, в нечестности.

Как заявил актёр, зрителей попросту «дурят». На эту мысль его навело сравнение данных артиста, который в разных выпусках выступал в костюме Ананаса. Так, под этой маской оказался продюсер Иосиф Пригожин, но, как заявил Садальский, он мог просто прийти на последний день съёмок этого персонажа.

В подтверждение этому Садальский выложил две фотографии из разных выпусков, на которых действительно можно увидеть некоторые отличия в фигуре выступающего человека. Сам же Пригожин объяснил это тем, что незадолго до начала съёмок переболел коронавирусом и сильно похудел. Во время реабилитации ему прописали гормональные уколы, у него появился аппетит, и он набрал вес. Также Пригожин предположил, что у Садальского начался «весенний авитаминоз».

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