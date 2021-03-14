В УНИАН, сославшись на слова Виктора Назарова, представителя Генштаба ВСУ, сообщили, что Украина планировала развязать войну с РФ за Крым в 2014 году.

Согласно словам Назарова, в тот момент времени рассматривался силовой сценарий возвращения Крыма в состав Украины. Войскам необходимо было занять, а затем удерживать ключевые объекты полуострова, включая аэродромы. Позднее так было сделано на территории Донбасса. Он добавил, что нередко анализирует тогдашнюю ситуацию и считает, что данная задача была выполнимой.

Этот план рассматривался Генеральным штабом в самом начале весны 2014 года. Но позднее он был отменен Михаилом Куциным, главой ведомства. Назаров отметил, что данное решение было аргументировано им наличием напряженной обстановки в регионе.