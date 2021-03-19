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США разработали оружие против систем ПВО потенциального противника. Оно представляет собой рой дронов Coyote, которые наделены уникальными функциями для атакующих действий, сообщает издание The Drive.

Coyote новой модификации Block 3, по уверениям разработчиков – это не только ударные дроны. Они способны также выполнять в составе группы или по одиночке разведывательные миссии либо выступать в роли ложных целей для средств ПВО противника.

Одна из главных особенностей все же – это работа в составе роя. Конструкторы уделили много внимания взаимодействию беспилотников между собой, обмену задачами, а также координации усилий для нападения на комплексы ПВО. Благодаря такому подходу будет обеспечиваться преобладание количества целей над огневыми возможностями противника, что и приведет к нужному результату.

Сообщается, что рой беспилотников можно будет использовать отдельно либо в составе недавно испытанного комплекса Golden Horde.

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