читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Изучая спутниковые фото, сделанные над ядерным комплексом Йонбёне в КНДР, американские аналитики обнаружили облачко пара. И сделали вывод, что Северная Коре вновь открыла лаборатории по переработке плутония либо только собирается это сделать.

Они отметили, что пар или дым, который идет из здания, нельзя назвать доказательством, однако подчеркнули, что по меньшей мере в комплексе работает система отопления. Следовательно, он функционирует.

На территории комплекса Йонбёне располагается радиохимическая лаборатория, в которой раньше северокорейские инженеры перерабатывали топливные стержни, чтобы добывать из них плутоний для своих ядерных ракет. Аналитики сообщают, что дым или пар на ней видели уже после того, как КНДР провела запуски своих МБР, возмутившие ближайших соседей – Южную Корею и Японию.

Вам может понравиться

ДНР подозревает ВСУ в подвозе боеприпасов на автомобилях с эмблемами СЦКК

Разведывательные подразделения самопровозглашенной ДНР обнаружили украинский грузовой автомобиль ЗиЛ-131, который под прикрытием логотипа СЦКК подвозит на позиции ВСУ боеприпасы для гранатометов и минометов. Представители Народной милиции сообщили, что как только

Российские корабли прошли по разблокированному Суэцкому каналу без очереди

Российский корвет «Стойкий» и танкер «Кола», которые изначально находились в середине очереди, образовавшейся из-за севшего на мель контейнеровоза, сумели пройти по Суэцкому каналу одними из первых. Известно, что в «пробке»

Пентагон признал поражение от России в сфере создания гиперзвукового оружия

Пентагон признал существенное отставание от России в сфере разработки гиперзвуковых ракет. Он пытается догнать РФ, однако в настоящий момент варианты такого оружия находятся лишь на самой начальной стадии. Сообщается, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – пасмурно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 31 марта – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 31 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 31 марта – пасмурно, до 5 °C |