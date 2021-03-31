Изучая спутниковые фото, сделанные над ядерным комплексом Йонбёне в КНДР, американские аналитики обнаружили облачко пара. И сделали вывод, что Северная Коре вновь открыла лаборатории по переработке плутония либо только собирается это сделать.

Они отметили, что пар или дым, который идет из здания, нельзя назвать доказательством, однако подчеркнули, что по меньшей мере в комплексе работает система отопления. Следовательно, он функционирует.

На территории комплекса Йонбёне располагается радиохимическая лаборатория, в которой раньше северокорейские инженеры перерабатывали топливные стержни, чтобы добывать из них плутоний для своих ядерных ракет. Аналитики сообщают, что дым или пар на ней видели уже после того, как КНДР провела запуски своих МБР, возмутившие ближайших соседей – Южную Корею и Японию.