Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Strategy Page» сообщает, что на территории Ливии войска Соединенных Штатов сумели захватить второй российской ЗРПК «Панцирь-1С». Первый, напомним, попал в руки турецких военнослужащих, которые забрали его себе для изучения.

Авторы издания пишут, что американцы наняли ливийских ополченцев для захвата уникального комплекса российского производства. Они также отмечают, что из Триполи «Панцирь-С1» был вывезен на самолете С-17. Который поднялся в небо с наскоро обустроенной взлетной полосы на окраине ливийской столицы.

Ранее уже сообщалось, что США захватили экспортную версию комплекса, которая существенно отличается от оригинальной. Однако сейчас последовало уточнение, что речь идет все таки о «Панцире», который применяется в Ливии и Сирии российскими военными. Именно поэтому появился риск хищения секретных технологий РФ.

Сообщалось также, что из Триполи «Панцирь» был перевезен в Германию на одну из американских военных баз. Однако позже эта информация подтверждения не нашла.

Вам может понравиться

Немецкий политолог оценил риски начала торговой войны между США и ФРГ

Соединенные Штаты не решатся на торговую войну против ФРГ из-за ее позиции по «Северному потоку-2», уверен немецкий политолог Александр Рар. Он поясняет, что сейчас Вашингтон вводит санкции против компаний, но

Киев потребовал план действий для вступления в НАТО

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина озвучила требование государства предоставить план действий по вступлению в Североатлантический альянс. Она отметила, что это необходимо, так как Киев хочет знать свое место в мире в

В Офисе президента Украины обвинили Порошенко в организации протестной акции

Вчерашние протесты у Офиса президента Украины являются попыткой давления на главу государства Владимира Зеленского, организованной его предшественником Петром Порошенко, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, политики отследили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |