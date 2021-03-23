Издание «Strategy Page» сообщает, что на территории Ливии войска Соединенных Штатов сумели захватить второй российской ЗРПК «Панцирь-1С». Первый, напомним, попал в руки турецких военнослужащих, которые забрали его себе для изучения.

Авторы издания пишут, что американцы наняли ливийских ополченцев для захвата уникального комплекса российского производства. Они также отмечают, что из Триполи «Панцирь-С1» был вывезен на самолете С-17. Который поднялся в небо с наскоро обустроенной взлетной полосы на окраине ливийской столицы.

Ранее уже сообщалось, что США захватили экспортную версию комплекса, которая существенно отличается от оригинальной. Однако сейчас последовало уточнение, что речь идет все таки о «Панцире», который применяется в Ливии и Сирии российскими военными. Именно поэтому появился риск хищения секретных технологий РФ.

Сообщалось также, что из Триполи «Панцирь» был перевезен в Германию на одну из американских военных баз. Однако позже эта информация подтверждения не нашла.