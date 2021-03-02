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Как только Украина продемонстрирует прогресс в проведении военной реформы страны, она получит еще 150 миллионов долларов от Соединенных Штатов на продолжение реформ, сообщает пресс-служба Пентагона. Уточняется, что передача этих средств Киеву уже одобрена Конгрессом.

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби рассказал, что Украине уже было выделено 100 миллионов долларов. Кроме того, в рамках программы планируется предоставление Киеву спутниковой поддержки, тактического оборудования, радаров контрбатарейной борьбы и многого другого. Если первый этап реформирования пройдет успешно, то Пентагон передаст оставшиеся 150 миллионов.

По словам Кирби, в оборонном бюджете Соединенных Штатов имеется оговорка, что эти средства выделят Украине только в том случае, если первая часть будет потрачена в строгом соответствии с планом реформ и поспособствует его точному выполнению.

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