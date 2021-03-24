Вашингтон разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое «заставит вероятного противника трепетать от страха», пишет британское издание Daily Express. Новейшие ракеты, по словам авторов, всего за 20 минут смогут преодолеть расстояние до Москвы, а за полчаса – долететь и до Пекина.

При этом процесс разработки столь разрушительного оружия заметно ускорился. Соединенные Штаты отлично понимают, что проигрывают России в данной сфере, поэтому торопятся и пытаются сократить разрыв.

Информацию о ракете под названием AGM-183A, обладающей столь уникальными способностями, прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский. Он сообщил, что подобными заявлениями Вашингтон способен удивить разве что поклонников желтой прессы. Потому что любой здравомыслящий человек не «клюнет» на такие рассказы.

Все дело в том, что еще бывший президент США Дональд Трамп в прошлом году распространялся о «супер-пупер-ракете», которая якобы превосходит существующие разработки Китая и России. Однако с тех пор в Соединенных Штатах не было проведено даже испытаний прототипа такого оружия.

По мнению эксперта, новый глава государства Джо Байден взял на вооружение стратегию Трампа, которая заключалась в стремлении напугать весь мир бесплодной болтовней о смертоносном оружии, которое вот-вот появится в распоряжении ВС.