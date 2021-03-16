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Заместитель помощника американского госсекретаря Джордж Кент уверен, что Соединенные Штаты должны как можно скорее вернуть себе влияние в Закавказье. И вытеснить из Карабаха Россию, которая воспользовалась ситуацией и вышла в регионе на первые роли.

По словам дипломата, Соединенным Штатам нужно действовать активнее. У них имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы принять участие в собственной миротворческой миссии на Кавказе. В противном случае Россия перехватит превосходство в регионе и подключит к этому процессу еще и Китай с Ираном.

В Каспийском политическом центре, помимо Кента, выступали и другие дипломаты. Которые предложили не только убрать Россию с Кавказа, но еще и максимально отдалить ее от Грузии, которая давно видится потенциальным членом Североатлантического альянса.

США просто обязаны подать сигнал, что они внимательно наблюдают за ситуацией. И готовы в любой момент предпринять требуемые меры. Особенно Вашингтон интересует сфера энергетической безопасности на Кавказе.

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