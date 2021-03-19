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Американская корпорация Lockheed Martin заявила о разработке нового вида вооружения, способного перехватывать российские сверхзвуковые ракеты. Ее представители отметили, что такой перехват уже был осуществлен в ходе испытаний.

Эксперты портала Avia.Pro предполагают, что речь идет о радиоэлектронном воздействии на ракеты посредством системы AOEW, которая способна подавлять радиоволны и глушить сигналы. В результате такой атаки сверхзвуковые боеприпасы якобы ликвидируются автоматически.

Сообщается, что в настоящий момент проводятся лишь испытания с моделированием воздействия на ракеты. Вполне вероятно, что разработчик системы замахнется и на российские гиперзвуковые «Цирконы», однако есть одно «но» – уничтожить такую ракету можно лишь до момента ее взлета. В противном случае радиоэлектронное воздействие не даст никаких результатов.

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