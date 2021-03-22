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Сотрудники Центрального аэродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского разработали новую технологию для крыла самолёта.

Как сообщается, данная разработка является достаточно сложной – она представляет концепцию микрорельефа поверхности крыла. Представляет она собой комплекс вихрегенераторов, которые имеют форму в виде зигзагов. Благодаря использованию этой технологии можно снизить риск возникновения авиакатастроф. Кроме того, указывается, что разработанная концепция подходит для использования в любых типах самолётов.

Так, концепция микрорельефа помогает избегать критических углов при возникновении неблагоприятных погодных условий. Отмечается, что при плохой погоде шансы на успешную посадку самолёта заметно падают, причём на этот фактор влияет множество параметров, и конструкция крыла самолёта лишь один из них.

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