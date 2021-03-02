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Технология излучения светового потока, используемая в смартфонах и прочих гаджетах, помогла создать новый метод нанесения временных татуировок. Сообщается, что для этой цели применяются OLED-светодиоды.

Новая татуировка, по мнению создавших ее итальянских ученых, быстро превратится в мировой тренд. Все дело в том, что она не просто эффектно смотрится, как и другие временные тату, но еще и сигнализирует о проблемах с организмом.

К примеру, органические светодиоды, которые используются для переноса рисунка на кожу человека, начинают светиться, если в организме наблюдается нехватка воды. С подобным состоянием часто сталкиваются спортсмены, поэтому тату поможет им более эффективно бороться с обезвоживанием. Также OLED-элементы своевременно подскажут, что человек слишком долго находится под ярким солнцем и ему пора спрятаться в тени.

По своему строению такая татуировка представляет собой тончайшее (2,3 микрометра) устройство, в котором применяется электролюминесцентный полимер. Именно он излучает свет. Также в конструкции предусмотрены электроды и коммерческая бумага для переноса татуировки на тело. Она изолирована от электродов специальным слоем.

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