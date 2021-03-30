Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джейк Салливан, советник американского лидера Джо Байдена, в ходе беседы с журналистами Bloomberg News, сообщил, что США завершают подготовку к ответу на кибератаку на корпорацию SolarWinds.

Согласно его словам, процесс подготовки находится на завершающем этапе. Возможные варианты ответа представят на высоком уровне. Он добавил, что планируется полностью устранить все уязвимые места федеральных систем государства. Некоторые из осуществленных решений окажутся «видимыми», а другие нет.

В издании отмечают, что ответ со стороны Соединенных Штатов может включать в себя высылку из страны российских дипломатов, новые ограничительные меры, раскрытие имен подозреваемых и скрытую хакерскую атаку против РФ. Журналисты напоминают, что информация о взломе компании была раскрыта в декабре. Киберпреступники смогли установить в приложение Orion шпионский код, получив доступ к частным и государственным сетям.

Вам может понравиться

США рассказали о влиянии блокировки Суэцкого канала на транзит американских кораблей

Ребекка Рибарич, представитель Минобороны США, отметила, что перекрытие Суэцкого канала повлияло на перемещение судов, однако у Пентагона имеются иные способы поддержки своих военных сил в ближневосточном регионе. Согласно ее словам,

Белоруссия отстранена от участия в Евровидении-2021

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отстранили Белоруссию от участия. От Белоруссии в конкурсе должна была участвовать группа «Галасы 3Места». Первоначально они предложили песню «Я научу тебя». Однако организаторы конкурса, после изучения
  • Анна
  • 28.03.2021
  • читать 1 минуту

Фрегат «Адмирал Горшков» летом выполнит пуски гиперзвуковых ракет «Циркон»

В РИА «Новости», сославшись на собственные источники в ОПК, сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков», входящий в состав СФ России, этим летом выполнит пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». Отмечается, что с этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 марта – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 5 °C | Королев: погода, 30 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 30 марта – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 30 марта – пасмурно, до 10 °C |