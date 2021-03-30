Джейк Салливан, советник американского лидера Джо Байдена, в ходе беседы с журналистами Bloomberg News, сообщил, что США завершают подготовку к ответу на кибератаку на корпорацию SolarWinds.

Согласно его словам, процесс подготовки находится на завершающем этапе. Возможные варианты ответа представят на высоком уровне. Он добавил, что планируется полностью устранить все уязвимые места федеральных систем государства. Некоторые из осуществленных решений окажутся «видимыми», а другие нет.

В издании отмечают, что ответ со стороны Соединенных Штатов может включать в себя высылку из страны российских дипломатов, новые ограничительные меры, раскрытие имен подозреваемых и скрытую хакерскую атаку против РФ. Журналисты напоминают, что информация о взломе компании была раскрыта в декабре. Киберпреступники смогли установить в приложение Orion шпионский код, получив доступ к частным и государственным сетям.