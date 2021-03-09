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В Нагорный Карабах отправят несколько сотен российских контрактников из 32-го городка, расположенного в Екатеринбурге. Они примут участие в миротворческой операции.

Один из военнослужащих рассказал СМИ, что в период с 20 по 30 марта в Арцах отправят примерно 500 военных. Длительность командировки составит практически шесть месяцев. Затем на возвращение домой уйдет еще несколько месяцев. В качестве командующего солдатами выступит Рустам Мурадов, который руководит соответствующей миссией.

В Карабахе российские миротворцы следят за тем, чтобы Азербайджан и Армения соблюдали режим прекращения огня. Для этого они используют почти три десятка наблюдательных постов, размещенных на всей линии разграничения. Военнослужащие РФ также помогают в восстановлении медучреждений и образовательных заведений.

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