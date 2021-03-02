Издания, принадлежащие оппозиции, продолжают распространять фейки о неудачных действиях России в Центральноафриканской республике. Последний такой вброс относился к якобы российскому вертолету Ми-8, разбившемуся 27 февраля на территории города Бозум.

Распространил недостоверную информацию портал «Росбалт», который просто опубликовал перевод статьи издания Corbeau News. Тут надо упомянуть, что этот журнал давно заблокирован в ЦАР, так как выдает на гора в основном непроверенную информацию. Однако российских журналистов это не особо смутило.

Установить, что информация о «сбитом российском вертолете» — это фейк, помог тщательный анализ экспертами фотографий с места катастрофы. По ним специалисты определили, что крушение потерпела гражданская версия винтокрылой машины SA 342 Gazelle, выполненная на основе Ми-8. Такие вертолеты поставлялись в ЦАР и СССР, и Россией, поэтому их наличие в распоряжении государства совсем не удивительно.