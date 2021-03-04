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Телеведущий Владимир Соловьев во время передачи на YouTube «Соловьев LIVE» побеседовал с 23-летним музыкантом Юрием Киселевым, который также известен как ЮрКисс.

Как отмечается, Владимир Путин вручил Киселеву орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, что публика восприняла несколько неоднозначно. Как рассказал Киселев Соловьеву, орден ему был выдан за организацию концертов в Крыму, в Донбассе и Сирии. Этой деятельностью он занимается уже пять лет, причём делает всё самостоятельно. Кроме того, Киселев также участвовал в благотворительности в конфликтных зонах.

В ходе беседы Соловьев задал Киселеву неудобный вопрос насчёт того, какую роль его отец, Владимир Киселев, оказал в известности сына. По словам ЮрКисса, в семейный бизнес он вошёл с 16-ти лет. Однако в организации концертов его отец участия не принимал из-за большой загруженности.

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