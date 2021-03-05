Владимир Соловьев, российский ведущий, отметил, что вооруженные силы Украины могут попытаться осуществить блицкриг в Донбассе, выйдя к границе с РФ за несколько часов.

Журналист заявил, что на данный момент времени в регионе наблюдается возобновление боевых действий. ВСУ начали усиленно обстреливать населенные пункты ЛНР и ДНР. Сообщается, что по одному только Ленинскому было выпущено свыше 100 мин. При этом Украине активно помогают страны Запада, поставляя ей современное вооружение и готовя украинских бойцов.

Эксперты отмечают, что в регионе могут реализовать «карабахский сценарий» с использованием беспилотников в качестве главной атакующей силы. Ранее Киев закупил у Анкары большое количество ударных дронов Bayraktar TB2.