На Ровненском и Яворовском полигонах и в Широком Лане украинские военнослужащие тренируются вести боевые действия в условиях города. Военный эксперт Тарас Чмут уверен, что эти учения являются предвестником полномасштабного наступления на Донбасс.

Чмут рассказал, что на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей находятся в основном населенные пункты с характерной городской застройкой. Поэтому именно ее сейчас воспроизводят на упомянутых выше полигонах. Украинская армия готовится к силовому сценарию на Донбассе и намеревается вести бои в городах региона.

При этом Чмут оговорился, что в настоящий момент наступления точно не будет, несмотря на активизацию ВСУ и усиление напряжения на линии разграничения. Напомним, что ранее сообщалось о железнодорожных эшелонах с личным составом и техникой, которые движутся к Донбассу. Кроме того, военные стягивают бронетехнику к границам с неподконтрольной Киеву территории, что может косвенно указывать на возможное наступление.