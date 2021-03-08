Соединенные Штаты в рамках своей программы «Голубая Арктика» намерены превратить Норвегию в плацдарм для нападения на Россию. Эксперты китайского издания Sohu уверены, что переброска на территорию северного государства бомбардировщиков B-1B Lancer преследует именно эту цель.

Специалисты пишут о том, что США не привыкать использовать территории чужих государств для создания дополнительных угроз России. Так, ее авиабазы располагаются в Прибалтике и Японии, недавно появились войска в Румынии. Теперь дошла очередь и до Норвегии.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщается, что ранее США вдвое увеличили численность морских пехотинцев в северном государстве. Кроме того, на авиабазе Орланд находятся американские патрульные самолеты, а в порту Гротсунд вскоре будут базироваться подводные лодки ВМС Соединенных Штатов. Все это говорит о подготовке к войне, противником в которой Вашингтон видит Москву.