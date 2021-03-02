Российская ТОС-1 «Буратино» — это настоящий огнедышащий дракон, от которого невозможно спрятаться, пишет китайское издание Sohu. Эксперты заявляют, что любой противник, попавший под удар этого огнемета, будет сметен с лица земли буквально за несколько секунд.

Внешний вид ТОС-1 и особенно его название, по словам китайских специалистов, на Западе долго вызывал смех. До тех самых пор, пока натовские эксперты не увидели, как именно работает эта уникальная система. Тем, кто попадет под ее удар, точно будет не до смеха, так как «Буратино» сперва накрывает противника мощнейшей взрывной волной, а затем просто выжигает живую силу, технику и все остальное.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», рассказывают, что СССР применял разработанную в 70-х годах тяжелую огнеметную систему в Афганистане, а независимая Россия – во время обеих кампаний в Чечне.

По словам экспертов, несмотря на небольшую дальность поражения, огнемет действует весьма эффективно. Он испепеляет все живое, после чего в зоне поражения возникает резкий перепад давления. Он «добивает» противника, которому все же удалось скрыться от всепоглощающего облака огня.