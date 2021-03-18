В распоряжении России имеется вооружение, которое способно закрыть Соединенные Штаты в пределах их границ и навсегда прекратить их провокации в водах Мирового океана, заявляют авторы китайского издания Sohu. Они поясняют, что речь идет о российских подводных лодках.

Эксперты сообщают, что в планах России – завершение строительства и спуск на воду четырнадцати атомных субмарин «Ясень-М» и «Борей-А», которые станут важнейшими элементами ядерной триады. После того, как они поступят на вооружение ВМФ, США не смогут так же, как и сейчас, свободно плавать рядом с российскими рубежами.

По мнению экспертов, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», эти подлодки вполне смогут заблокировать всю территорию Соединенных Штатов, прервав таким образом многолетнее их господство в океане.

Авторы также сообщают, что подлодки длительное время недооценивались, но сейчас даже Вашингтон признает, что российские субмарины являются грозной силой.