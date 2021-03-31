Провокационные действия НАТО, а также агрессивные заявления представителей Североатлантического альянса вынудили Россию продемонстрировать свои военные возможности. Буквально за несколько дней она провела сразу две воздушных миссии, сообщают авторы китайского издания Sohu.

Над Баренцевым и Норвежским морями появились стратегические ракетоносцы Ту-160, которые совершили 8-часовой полет и продемонстрировали, что в случае каких-либо выпадов со стороны США или НАТО без колебаний нанесут мощный удар по противнику.

Также над северными морями совершили полет и противолодочные дальние самолеты Ту-142. Они способны обнаруживать и уничтожать атомные субмарины потенциального противника, исключая возможность нанесения с них ответного удара.

Помимо этого, Россия проводит целый ряд масштабных учений в Черноморском, Тихоокеанском, арктическом регионах. Повышенная активность войск связана с попытками давления на Москву, которые предпринимают натовские государства.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», предостерегают Североатлантических альянс от подобных попыток. Потому что в противном случае ему придется на себе испытать ярость РФ.