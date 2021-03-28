За ракетными атаками объектов США и Израиля, совершенными на этой неделе «неизвестными» противниками, вероятнее всего стоит Иран. Именно такую версию выдвигает китайское издание Sohu в своих статьях по каждому из случаев. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

По сообщениям израильских СМИ, 25 марта израильское грузовое судно было внезапно атаковано иранской ракетой, когда оно находилось в Аравийском море во время своего рейса. По предварительным данным, корабль «ЛОРИ» (LORI) шел из Танзании в Индию, когда подвергся нападению.

Как пишет Sohu 28 марта, согласно опубликованным фотографиям с места происшествия, в результате нападения грузовое судно было серьезно повреждено, в его корпусе образовалось множество пробоин. Сообщений о жертвах на израильском судне на данный момент пока не поступало. Согласно информации израильского канала 12, Армия обороны Израиля в настоящее время расследует инцидент. Иран не дал никаких комментариев по этому поводу.

Стоит отметить, что только в прошлом месяце израильские грузовые суда дважды подвергались нападениям. В одном из случаев корабль был также сильно поврежден, что привело к задержке его движения по намеченному маршруту, и только месяц спустя он успешно прошел через Оманский залив.

После этих атак израильские официальные лица обвинили в нападении Иран. Но позднее иранские власти отвергли это обвинение и заявили, что у Ирана нет причин атаковать израильские грузовые суда. Военные эксперты считают, что новое нападение в Аравийском море может привести к дальнейшей напряженности между Израилем и Ираном, и обе стороны, похоже, ведут секретную «войну» против гражданских кораблей друг друга в море.

Недавний отчет Wall Street Journal показал, что за последние два года Израиль совершил десятки атак на иранские грузовые суда у берегов Сирии, большинство из которых были нефтяными танкерами. Израиль под угрозой оружия неоднократно останавливал в море иранские нефтяные танкеры, и не намерен прекращать эту практику.

Но рост таких атак может привести к увеличению масштабов конфликта между Ираном и Израилем. Первоначально отношения между государствами и без того были очень натянутыми, но в последнее время из-за ядерной программы Ирана обе стороны достигли высшей точки напряженности. Израиль ясно дал понять, что если Иран начнет разрабатывать ядерное оружие, то он немедленно атакует иранские ядерные объекты.

Иран ответил, что если Израиль посмеет решиться на такую атаку, то два крупнейших города Израиля будут уничтожены в одно мгновение. Что еще более важно, Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, обладающая ядерным оружием, и это представляет собой очень большую угрозу безопасности.

Фактически, Израиль неоднократно атаковал иранские нефтеналивные танкеры, и даже если Иран сделал такое в данном случае, можно сказать, что это явилось контратакой. Однако в настоящее время частые нападения на грузовые корабли с обеих сторон могут легко привести к расширению театра военных действий. Если Иран начнет полномасштабную войну с Израилем, высока вероятность, что будет применено ядерное оружие, когда Израиль не сможет победить с помощью обычных вооружений.

Буквально перед этим (26 марта) Sohu сообщило о публикации министерством обороны США ранее засекреченного видео о ситуации на Ближнем Востоке. Эта съемка показала, как база ВВС США Айн аль-Асад, расположенная в Ираке, была атакована множеством баллистических ракет. В одно мгновение внутри базы возникло море огня, и густой дым поднялся со звуком взрыва.

При этом Пентагоном было заявлено, что перед атакой баллистической ракетой, американские военные заранее получили разведывательную информацию и вывели с базы 150 американских военнослужащих и десятки дислоцированных на ней боевых самолетов. Таким образом, в результате атаки была потеряна только часть боеприпасов, которую было слишком поздно вывозить, и это не стало причиной гибели американских солдат.

База ВВС США Айн аль-Асад, расположенная близ Эрбиля, является очень важным стратегическим объектом для вооруженных сил США в Ираке. На авиабазе размещено несколько боевых вертолетов Apache и беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, выполняющих задачи по спасению, поиску и наблюдению.

В начале января прошлого года именно американский БПЛА MQ-9 запустил ракету, которая убила высокопоставленного иранского генерала Сулеймани и привела к гибели многих людей. Впоследствии Иран пригрозил нанести ответные удары. Американо-иранские отношения резко ухудшились и даже чуть не привели к открытому конфликту.

Более чем через год после инцидента с убийством Сулеймани министерство обороны США опубликовало видеоданные об иранской ракетной атаке, указав, что США не собираются обострять отношения с Ираном, тем более – вступать с ним в войну. По объяснениям американских военных, публикация видеоинформации вскоре после нападения могла вызвать гнев некоторых заинтересованных групп, которые выступают за применение силы против Ирана, что еще больше осложнило бы ситуацию. В этом случае Соединенные Штаты могли оказаться втянутыми в трясину новой Долгой войны, как это 20 лет назад произошло в отношении Афганистана.

На самом деле в США уверены, что мотивация Ирана начать войну с американскими войсками также очень мала. Понятно, что, когда Иран решил атаковать базу ВВС Айн аль-Асад, он заранее проинформировал иракскую сторону. Ирак связался с военными США как можно раньше, и те досрочно вывели войска и оборудование с базы, чтобы избежать жертв. Иранская сторона, запустив баллистические ракеты по американской базе и совершив тем самым «операцию возмездия», смогла оправдаться перед своим народом, и при этом избежать боевых действий с вооруженными силами США. Эти действия Ирана можно оценить как «убийство трех зайцев одним выстрелом».

В целом, вероятность того, что военные силы США и Ирана сейчас или в будущем вступят в открытое и прямое боестолкновение, очень мала. Но для того, чтобы выразить свои позиции, обе страны будут поддерживать своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии друг другу. Но вряд ли в результате этого возникнут крупномасштабные войны.